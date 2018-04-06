النفط ينخفض بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين .





سول 6 ابريل 2018 ( وال )-انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن جدد

تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين المخاوف

من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس

العالمي مزيج برنت تسليم يونيو 45 سنتا أو ما يعادل 0.66 بالمئة إلى

67.88 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 41

سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 63.13 دولار للبرميل.

وفي الوقت الذي ينتاب فيه القلق أسواق النفط بفعل الحرب التجارية

المحتملة بين الولايات المتحدة والصين فإن المراقبين لا يتوقعون أن يسجل

الخام انخفاضات كبيرة في ظل مؤشرات على تقلص الإمدادات .

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون

برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 246 ألف

برميل .

في الوقت ذاته قالت السعودية يوم امس الخميس إنها سترفع سعر البيع الرسمي

لنفطها في مايو للعملاء الآسيويين .