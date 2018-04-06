دراسة : أين تذهب الدهون التي تحترق حين نمارس الرياضة .



لندن 6 ابريل 2018 ـ ( وال )- اظهرت دراسة ان الدهون التي تحترق اثناء

ممارسة الرياضة تذهب خارج الجسم عن طريق الرئتين بعد ان تتحول إلى "ثاني

أكسيد الكربون وماء".

واوضحت الدراسة بحسب بي بي سي ان الماء الذي يتكون نتيجة احتراق الدهون

يغادر الجسد عن طريق البول والعرق والتنفس والبراز وأشكال أخرى من سوائل

الجسد.

وطرحت الدراسة السؤال عن كيفية خروج الدهون التي "تحترق" حين نمارس

الرياضة من الجسم وكانت إجابة 15 طبيبا وخبير تغذية عليه خاطئة؟ حيث

تراوحت الاجابات بان الدهون تتحول إلى حرارة وطاقة أو إلى عضلات او تتحول

الدهون إلى ثاني أكسيد الكربون وماء.

وتجيب الدراسة إذا كانت إجابتك هي الأولى أو الثانية فلا تقلق فهذه كانت

إجابة 147 خبيرا خلال مسح أجراه العالم روبن ميرمان. وتضيف ان الإجابة

الأكثر شيوعا كانت أن الدهون تتحول إلى طاقة لكن هذا مناف لقانون "حفظ

المادة" الذي ينطبق على جميع التفاعلات الكيماوية.

وبالنسبة للجواب الثاني يقول ميرمان إنه من الاستحالة أن تتحول الدهون

إلى عضلات واما الجواب الصحيح فهو رقم 3 الذي يعني أن العضو الذي يلعب

الدور الأهم في حرق الدهون هو الرئتان.

واوضحت الدراسة انه إذا فقدت 10 كيلوغرامات من وزنك فإن 8.4 كيلوغراما

منها ستغادر جسمك عبر الرئتين بينما يغادر 1.6 كيلوغراما على شكل ماء هذا

ما كتبه ميرمان في منتصف مارس على موقع The Conservation بعبارة أخرى نحن

نخرج الوزن الذي نفقده على شكل "زفير".

وكان ميرمان أجرى استطلاعه في أوساط خبراء أستراليين لكنه قال لبي بي سي

إن نفس الافتراضات الخاطئة موجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

والعديد من الدول الأوروبية الأخرى .

ويضيف ميرمان ان طريقة تدريس الجامعات لعملية التمثيل الغذائي

"الميتابوليزم" تركز على الطاقة في الجزيئات التي يجري تمثيلها بينما

يبني استنتاجاته على أنه بالإضافة إلى الأكل والماء الذي نستهلكه هناك

الأكسجين ايضا.