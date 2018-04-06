الصين مستعدة لدفع "أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة .





بكين 6 ابريل 2018 ( وال )-أعلنت الصين اليوم الجمعة إنها مستعدة لدفع

"أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن حذر

الرئيس الامريكي دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على

سلع بقيمة 100 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر على موقعها الالكتروني "إذا

تجاهل الجانب الاميركي معارضة من الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق

الأحادية والحمائية التجارية فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية بأي

ثمن".

واضافت التجارة الصينية في بيانها قائلة "لا نريد حربا تجارية لكننا لسنا

خائفين من خوض هذه الحرب".

وكان الرئيس الاميركي قد هدد في خطاب له امس الخميس بفرض رسوم جمركية

اضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار في اخر حلقة من

الخلاف التجاري المتصاعد ووجه تعليمات لمسؤولي التجارة "للنظر في ما إذا

كانت الرسوم الإضافية على ما قيمته 100 مليار دولار ستكون مناسبة .

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب

والالمنيوم وهو ما يمكن أن يشمل الصين ، وردت الصين باقتراح فرض رسوم على

وارداتها الأميركية من الفاكهة الطازجة ولحم الخنزير والالمنيوم المدوّر

والتي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي .

ونشرت الولايات المتحدة الثلاثاء قائمة بسلع بقيمة 50 مليارا دولار من

الواردات الصينية التي تواجه فرض رسوم جمركية اميركية.