توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع مباني المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازى .







ميلانو 06 أبريل 2018 ( وال ) - وقعت المؤسسة الوطنية للنفط

وشركة " أرتيليا " الإيطالية الفرنسية بمدينة ميلانو الإيطالية مؤخراً

عقد الخدمات الاستشارية لإدارة خطة تطوير طموحة لمباني المؤسسة الواقعة

بمدينة بنغازى.

ووقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله

" العقد مع المدير التنفيذي لشركة " أرتيليا" ، البيرتو روميو ، ليطلقوا

هذا المشروع الكبير ليشكل خطوة هامة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لليبيا

ككل.

وعلق المهندس " مصطفى صنع الله " على هذه الخطوة قائلاً: "ستعكس

مباني المؤسسة الوطنية للنفط الجديدة في بنغازي طموح ليبيا كدولة، وستظهر

للعالم مدى قوة قطاع النفط في ليبيا .. هناك مستقبل مشرق لبلدنا إذا

أمكننا وضع الصراع خلفنا وينبغي أن نفكر في إمكانات بلدنا على المدى

الطويل وبالأفق المشترك وأن نبني مستقبلنا معاً. ويمثل هذا المشروع لمحة

عن ما يمكن تحقيقه في المستقبل."

ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع الأول في منطقة البحر الأبيض المتوسط

الذي سيحقق تصنيف” القيادة في تطوير الطاقة والبيئة" LEED ND. وهو نظام

تصنيف المباني البيئية الأكثر أهمية في العالم.

يذكر أن شركة " أرتيليا " هي شركة استشارية دولية متعددة التخصصات،

ومجموعة إدارة هندسية ، وإدارة مشاريع متخصصة في البناء والتشييد والبنية

التحتية والمياه والبيئة.

وستشرع شركة " أرتيليا " الاستشارية في الأعمال الهندسية حال استكمال

الإجراءات التمهيدية المُتمثلة في تقديم الضمانات المالية واعتماد العقد

من مصلحة الضرائب ، وسيتم تمويل المشروع بالإقراض من أحد المصارف

التجارية .



( وال )