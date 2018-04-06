تقرير " القوافل الطبية " : اجراء 486 كشف بمركز سبها الطبي .









سبها 06 أبريل 2018 ( وال ) - كشف التقرير الصادر عن لجنة

القوافل الطبية إجراء 486 كشف طبي على أيدى الأطباء المبعوثين من القافلة

إلى مركز سبها الطبي خلال شهر مارس الماضي .

كما أظهر التقرير أن إجمالي العمليات التي أجراها الأطباء بالتعاون مع

الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى بلغ 82 عملية؛ من بينها 17

عملية أجريت في تخصصات العيون والولادة في حين بلغ عدد عمليات الجراحة

والعظام 65 عملية .

من جانبه قال رئيس لجنة القوافل الطبية أ " أشرف أبورقبة" أن اللجنة على

استعداد لإرسال قوافلها إلى مركز سبها الطبي عند الحاجة إلى ذلك؛ بعد

عودة القافلة في الأول من أبريل والتي استمر عملها خلال الفترة من 06 إلى

31 من شهر مارس الماضي.