تقرير " القوافل الطبية " : اجراء 486 كشف بمركز سبها الطبي .الجمعة ، 06-04-2018 - 11:34:00





سبها 06 أبريل 2018 ( وال ) - كشف التقرير الصادر عن لجنة
القوافل الطبية إجراء 486 كشف طبي على أيدى الأطباء المبعوثين من القافلة
إلى مركز سبها الطبي خلال شهر مارس الماضي .
كما أظهر التقرير أن إجمالي العمليات التي أجراها الأطباء بالتعاون مع
الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى بلغ 82 عملية؛ من بينها 17
عملية أجريت في تخصصات العيون والولادة في حين بلغ عدد عمليات الجراحة
والعظام 65 عملية .
من جانبه قال رئيس لجنة القوافل الطبية أ " أشرف أبورقبة" أن اللجنة على
استعداد لإرسال قوافلها إلى مركز سبها الطبي عند الحاجة إلى ذلك؛ بعد
عودة القافلة في الأول من أبريل والتي استمر عملها خلال الفترة من 06 إلى
31 من شهر مارس الماضي.

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا