متابعة أعمال اللجنة المحلية المختصة برفع المواقع الأثرية الليبية من قائمة الخطر.







طرابلس 06 أبريل 2018 ( وال ) - تتولى اللجنة الوطنية الليبية

للتربية والثقافة والعلوم من خلال متابعاتها الوقوف على ما تم إنجازه من

أعمال للجنة المحلية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لدراسة الملاحظات

الواردة بتقرير لجنة التراث العالمي حيال المواقع الأثرية الليبية

المسجلة في قائمة الخطر ،

وتقديم ما يكفل أداء مهامها .

وقد افضت اللجنة إلى إعداد تقرير شامل ومتكامل لرفع أسم المواقع الليبية

من قائمة الخطر ليتم عرضه في الاجتماع المقبل على لجنة التراث العالمي في

الفترة من 24/6 إلى 4/7/2018 بدولة البحرين .

( وال )