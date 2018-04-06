متابعة أعمال اللجنة المحلية المختصة برفع المواقع الأثرية الليبية من قائمة الخطر.الجمعة ، 06-04-2018 - 11:22:00




طرابلس 06 أبريل 2018 ( وال ) - تتولى اللجنة الوطنية الليبية
للتربية والثقافة والعلوم من خلال متابعاتها الوقوف على ما تم إنجازه من
أعمال للجنة المحلية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لدراسة الملاحظات
الواردة بتقرير لجنة التراث العالمي حيال المواقع الأثرية الليبية
المسجلة في قائمة الخطر ،
وتقديم ما يكفل أداء مهامها .
وقد افضت اللجنة إلى إعداد تقرير شامل ومتكامل لرفع أسم المواقع الليبية
من قائمة الخطر ليتم عرضه في الاجتماع المقبل على لجنة التراث العالمي في
الفترة من 24/6 إلى 4/7/2018 بدولة البحرين .
( وال )

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا