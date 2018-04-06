نشرة الصيد البحري المتوقعة
على ساحل ليبيا .
الجمعة ، 06- 04- 2018 - 11:16:00
طرابلس 06 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة
على ساحل زواره يوم الغد ، والريح شرقي إلى شلوق ويكون برانى مساء اليوم
على ساحل زواره وطرابلس سرعتها مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم إلى
(25)عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس ، وإرتفاع الموج يتراوح
ما بين (0.75-1.75) متر يصل هذه الليلة الى (2.25)متر على ساحل زواره
وطرابلس ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر
مابين (16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابره ، والريح بحرى إلى
براني يتحول يوم الغد الى شلوق على ساحل الخليج وبنغازي وإلى متغير
الاتجاه على ساحل درنة سرعتها ما بين (05 - 15) عقدة ، وإرتفاع الموج
يتراوح مابين بين (0.50-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح
البحر مابين (16-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)