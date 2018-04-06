نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 06 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة

على ساحل زواره يوم الغد ، والريح شرقي إلى شلوق ويكون برانى مساء اليوم

على ساحل زواره وطرابلس سرعتها مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم إلى

(25)عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس ، وإرتفاع الموج يتراوح

ما بين (0.75-1.75) متر يصل هذه الليلة الى (2.25)متر على ساحل زواره

وطرابلس ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر

مابين (16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابره ، والريح بحرى إلى

براني يتحول يوم الغد الى شلوق على ساحل الخليج وبنغازي وإلى متغير

الاتجاه على ساحل درنة سرعتها ما بين (05 - 15) عقدة ، وإرتفاع الموج

يتراوح مابين بين (0.50-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح

البحر مابين (16-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .



(وال)