الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس معتدل اليوم على مناطق الشمال الغربى وتسجل درجات

الحرارة ارتفاع تدريجى بداية من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا بينما تبقى

منخفضة على مناطق الشمال الشرقى .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب وظهور شبورة مائية اثناء الليل

والصباح الباكر على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت ، والرياح شمالية

غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى

شرقية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية تنشط أحيانا مثيرة للاتربة

والغبار وتكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة على الدواخل ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-27) درجة مئوية وتسجل ارتفاع

تدريجى من يوم الغد خاصة على المناطق الداخلية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على المناطق الساحلية ،

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخليج والبطنان ،

ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين(17-21) درجة مئوية تصل الى (27)

درجة على جالو والجغبوب .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية ، والرياح شرقية الى جنوبية

شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على غدامس بينما تكون خفيفة

السرعة على باقي المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33-35)

درجة مئوية ولا تتجاوز اليوم (27) درجة اليوم على الحمادة والجفرة وتسجل

ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية أحيانا ، والرياح شمالية الى

شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما

بين (31 -33) درجة مئوية .



( وال )