مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية على حدود غزة .





غزة 6 ابريل 2018 ـ ( وال )- قال مسؤولو صحة إن فلسطينيا استشهد بنيران

إسرائيلية على الحدود مع غزة يوم امس الخميس فيما توفي آخر متأثرا بجراح

أصيب بها قبل أيام .وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال مواجهات اندلعت قبل

أسبوع على الحدود بين القطاع وإسرائيل إلى 19 قتيلا.

وقالت قوات ما يسمى بالجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراتها استهدفت مسلحا

قرب السياج الأمني الممتد بطول الحدود مع قطاع غزة .

ويذكر ان عشرات الآلاف من الفلسطينيين بدأت الأسبوع الماضي احتجاجا يستمر

ستة أسابيع وأقامت خياما عند السياج الأمني .