عودة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لأداء دورها من جديد .







تونس 06 ابريل 2018( وال )- قام أمين عام اللجنة الوطنية للتربية

والثقافة والعلوم د. عبد المنعم امحمد أبولائحة " بزيارة عمل للمنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بتونس.

وعقد أمين عام اللجنة خلال هذه الزيارة اجتماعا ضم أمين المجلس

التنفيذي بالمنظمة أ.حسين علي اليزيدي " ، وأ " علي العباني " مندوب

ليبيا الدائم لدى المنظمة.

وأشار د. عبد المنعم " في مستهل الاجتماع إلى عودة اللجنة الوطنية

لأداء دورها من جديد في مجالات التربية والثقافة والعلوم باعتبارها حلقة

الوصل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية الثلاث ( اليونسكو،

والإيسيسكو ، والألكسو)، إضافة لمناقشة آليات عمل المجلس التنفيذي،

والتحضيرات الجارية لعقد اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

للمنظمة في الشهر القادم ، كما تم التطرق إلى نوعية الأنشطة والبرامج

التي ستعرض في الدورة القادمة وإمكانية الاستفادة منها على الصعيد

المحلي، إضافة إلى التعرف على دور اللجان الوطنية في استضافة وتنفيذ تلك

الأنشطة المقترحة.

وعلى هامش الزيارة التقى أمين عام اللجنة الوطنية بمدير إدارة التربية

بالمنظمة د. محمد عبد الخالق مدبولي " بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى

المنظمة أ.علي العباني " و أ. صلاح الدين المسلاتي " الموظف بالمندوبية

الليبية بالمنظمة، حيث تم التعرف على مهام إدارة التربية ودورها في تنفيذ

توصيات المؤتمرات الوزارية في مجالات التربية، كما تم مناقشة الآليات

التي اعتمدتها إدارة التربية في تنفيذ أولمبياد الرياضات العربية المزمع

عقدها في شهر نوفمبر في السعودية، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من

المنظمة المتعلق بالإطار العربي لوصف المؤهلات.

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