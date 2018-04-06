بدء الدورة التدريبية في مجال إعداد الميزانيات والحسابات الختامية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.







طرابلس 06 ابريل 2018( وال )- بدأت بديوان الهيأة العامة

للأوقاف والشؤون الإسلامية أعمال الدورة التدريبية في مجال إعداد

الميزانيات والحسابات الختامية .

وتستهدف الدورة وفقا لما ذكره مكتب الاعلام بالهيأة ، والتى ستستمر

على مدى ثلاثة أيام الموظفين العاملين بالقسم المالي ومكتب المراجعة

الداخلية وإدارة الوقف.

وقد قدم الدكتور" مصباح القحماصي" الخبير بالشؤون المالية المحاضرة

الأولى تركزت حول المفاهيم المالية، والتعريفات للمحاسبة والمالية ،

وإعداد الموازنة والميزانية .



( وال )