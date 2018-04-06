12455 مترددا على قسم أمراض الجلدية بمستشفى الجمهورية ببنغازى .الجمعة ، 06-04-2018 - 10:54:00





بنغازى 06 أبريل 2018 (وال)- كشف مدير مستشفى الجمهورية الواقع
بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازى الدكتور " أحمد الأوجلي " إن إحصائية سنة
2017 للمترددين على قسم أمراض الجلدية التابع للمستشفى بلغ 12455 مترددا.
وأوضح د . " الأوجلي " أن المترددين قدمت لهم الخدمات المطلوبة، لافتًا
إلى أن عدد المترددين من الرجال بلغ 5088 مترددا ، وعدد المترددات من
النساء بلغن7367 مترددة، وقد وصلت نسبة الرجال المترددين 41% ، بينما
بلغت نسبة النساء المترددات 59% ومتوسط الحالات في اليوم الواحد 43
مترددا .

( وال )

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا