12455 مترددا على قسم أمراض
الجلدية بمستشفى الجمهورية ببنغازى .
الجمعة ، 06- 04- 2018 - 10:54:00
بنغازى 06 أبريل 2018 (وال)- كشف مدير مستشفى الجمهورية الواقع
بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازى الدكتور " أحمد الأوجلي " إن إحصائية سنة
2017 للمترددين على قسم أمراض الجلدية التابع للمستشفى بلغ 12455 مترددا.
وأوضح د . " الأوجلي " أن المترددين قدمت لهم الخدمات المطلوبة، لافتًا
إلى أن عدد المترددين من الرجال بلغ 5088 مترددا ، وعدد المترددات من
النساء بلغن7367 مترددة، وقد وصلت نسبة الرجال المترددين 41% ، بينما
بلغت نسبة النساء المترددات 59% ومتوسط الحالات في اليوم الواحد 43
مترددا .
( وال )