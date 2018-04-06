12455 مترددا على قسم أمراض الجلدية بمستشفى الجمهورية ببنغازى .









بنغازى 06 أبريل 2018 (وال)- كشف مدير مستشفى الجمهورية الواقع

بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازى الدكتور " أحمد الأوجلي " إن إحصائية سنة

2017 للمترددين على قسم أمراض الجلدية التابع للمستشفى بلغ 12455 مترددا.

وأوضح د . " الأوجلي " أن المترددين قدمت لهم الخدمات المطلوبة، لافتًا

إلى أن عدد المترددين من الرجال بلغ 5088 مترددا ، وعدد المترددات من

النساء بلغن7367 مترددة، وقد وصلت نسبة الرجال المترددين 41% ، بينما

بلغت نسبة النساء المترددات 59% ومتوسط الحالات في اليوم الواحد 43

مترددا .



( وال )