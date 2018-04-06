انعقاد اجتماع هام بين هيأة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي .





طرابلس 06 ابريل 2018( وال )- عقد الخميس بمقر هيأة الرقابة الإدارية

بطرابلس اجتماع هام ضم رئيس الهيأة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق

الكبير " بحضور وكيل الهيأة ومدراء المصارف التجارية ، وبعض مدراء

الإدارات بمصرف ليبيا المركزي وهيأة الرقابة الإدارية .

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدة مواضيع هامة ، خاصة تلك التي تمس

الموطن ، ومنها أزمة السيولة بالمصارف وسعر صرف الدولار وما مدى تطور

نظام المدفوعات ورسوم التحصيل المصرفي والاعتمادات المصرفية .

وخلال هذا الاجتماع تطرق رئيس هيأة الرقابة الادارية إلى توضيح عدة نقاط

هامة منها الدور المنوط به للرقابة الداخلية بمصرف ليبيا المركزي وماهي

السياسة العقابية المتبعة في حالة التقصير والإهمال ، والعجز المالي

للدولة وكيفية أيجاد طرق وحلول فورية للتخفيف من معاناة الموطن .

بدوره أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي ارتياحه وترحيبه بانعقاد هذا

الاجتماع والذي يهدف إلى خدمة الصالح العام .. مؤكدا في هذا السياق حرصه

وتفانيه للعمل بكل جد واخلاص لرفع المعاناة عن كاهل الموطن .. لافتاً إلى

ان المشكلة الحقيقية ان ليبيا تعتمد على اقتصاد واحد وهو النفط .

وقال المحافظ : نحن نعرف خسائر إيقاف النفط والتي وصلت إلى 160 مليار ،

بالإضافة إلى حالة الانقسام السياسي وتأثيرها العام .. معبراً عن

استعداده التام للتعاون الكامل مع هيأة الرقابة الإدارية خدمة للصالح

العام .

( وال )