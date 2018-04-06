الجامعة العربية تستنكر تعليق واشنطن جزءا من المساعدات المالية للأونروا .





القاهرة 6 ابريل 2018 ـ ( وال )- أعربت جامعة الدول العربية عن استنكارها

لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق جزء من المساعدات المالية في

ميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد السفير "فاضل محمد جواد" الأمين العام المساعد للجامعة للشئون

القانونية بجامعة الدول العربية امس أمام المؤتمر السابع والعشرين

للاتحاد البرلماني العربي أن هذا الإجراء يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني

بعد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأشاد بالجهود التي بذلتها المجموعة العربية خلال اجتماعات الاتحاد

البرلماني الدولي في مارس الماضي ونجاحها في إدراج بند طارئ يخص القدس

والأوضاع في فلسطين على جدول الأعمال .

وأشار الى أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي في تمثيل

الشعوب العربية والسعي لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها.