بركان في جنوب اليابان يثور ويقذف رمادا بارتفاع 5 آلاف متر .





طوكيو 6 ابريل 2018 ـ ( وال )- ثار بركان في ساعة مبكرة من صباح امس

الخميس جنوب اليابان وقذف بأعمدة كثيفة من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف

متر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن أحدث ثوران في جبل

شينموي على الحدود بين مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي فيما حذرت السلطات من

تساقط الصخور وتدفقات الحمم البركانية.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حالة التأهب عند المستوى 3 على

مقياس من 5 درجات محذرة من أن المناطق الواقعة على بعد 3 كيلومترات من

الفوهة البركانية يمكن أن تتعرض للصخور البركانية وتدفق الحمم .

ويذكر ان اليابان تقع على ما يسمى بحزام النار بالمحيط الهادي وهي منطقة

معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني ويوجد في اليابان أكثر من 100

بركان نشط .