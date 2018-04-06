التوصل الى مادة طبيعية نباتية يمكنها القضاء على سرطان البروستاتا /دراسة .





هنتنجتون 6 ابريل 2018 ـ ( وال )- توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من

مختبر كولد سبرينج هاربور الامريكي الى مادة طبيعية نباتية يمكنها القضاء

على سرطان "البروستاتا" .

واكدت الدراسة أن "ديجولين" وهو مركب نباتي طبيعي يوجد في لحاء الشجر

يمكن أن يقتل خلايا سرطان "البروستاتا" المتقدمة عن طريق تعطيل إمدادات

الطاقة الخاصة بهم .

واظهرت التجارب ان "ديجولين" ينتمي إلى فئة من العقاقير تعرف باسم

"مثبطات الميتوكوندريا" وهي المقصورات الصغيرة داخل الخلايا التي تحول

الجلوكوز إلى جزيئات من ثلاثي الأدينوسين (ATP) وتعمل كوحدات من الطاقة

لتغذية مختلف أجزاء الخلية .

واشار الباحثون الى أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنه في الجرعة

المناسبة التي قد تكون بعض مثبطات الميتوكوندريا مثل ديجولين وأخرى تسمى

روتينيون يمكن ان تعمل على قتل خلايا سرطان البروستاتا دون الإضرار

بالخلايا السليمة.

وأكد الباحثون انهم عندما اختبروا ديجولين على أحد الفئران المصابة

بسرطان البروستاتا المتقدم وجدوا أنه يوقف تطور السرطان الأمر الذي قد

يمهد الطريق أمام "الاستهداف الانتقائي للغاية" لسرطان البروستاتا

المستعصية باستخدام مثبطات الميتوكوندريا.