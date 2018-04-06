الجزائر تحتضن لقاء رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الارهاب في افريقيا .





الجزائر 6 ابريل 2018 ـ ( وال )- ذكرت الخارجية الجزائرية بان

العاصمة الجزائر ستحتضن بمقر المركز الدولي للمؤتمرات يومي الاثنين

والثلاثاء القادمين لقاء رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الارهاب في

افريقيا .

واضافت الخارجية الجزائرية ان هذا اللقاء الذي تنظمه مناصفة الجزائر

والاتحاد الأفريقي سيضم مندوبين من دول أعضاء بالاتحاد الافريقي ومنظمة

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن منظمات دولية واقليمية أخرى تنشط

في مجال مكافحة الارهاب وتمويله.

وقالت ان هذا اللقاء سيشارك فيه ايضا ممثلين من خمس "5" دول أعضاء بمجلس

الأمن الدولي ومن كندا.

واعلن السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية أن انعقاد هذا

اللقاء بالجزائر العاصمة هو" قرار تم اتخاذه خلال شهر سبتمبر 2014 من

طرف قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي ووافقت

عليه قمة" للاتحاد الافريقي.

و أضاف مساهل قائلا " هذه الندوة جد هامة في السياق الحالي لأجل أن يكون

لدينا مواقف افريقية و محاولة تبادل وجهات نظرنا حول تشريعات دولنا

وتحديد دور مؤسساتنا التي تكافح ضد تبييض المال و ضد الاتجار بجميع

أنواعه".