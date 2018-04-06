بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا .





الجزائر6 ابريل 2018 ـ ( وال ) - ذكرت وكالة الانباء الجزائرية "واج" ان

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أجرى اول امس الأربعاء تعديلا

وزاريا في الحكومة شمل 4 وزارات .

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الوزارات التي شملها

التعديل هي التجارة والسياحة والعلاقات مع البرلمان والشباب والرياضة

موضحا أن التغيير تم وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وبعد استشارة رئيس

الوزراء.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن الوزراء الذين أقيلوا كلفوا بمهام أخرى لم

يكشف عنها.