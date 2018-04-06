تحطم مقاتلة عسكرية جنوب شرقي كوريا الجنوبية .الجمعة ، 06-04-2018 - 09:35:00



سول 6 ابريل 2018 ـ ( وال ) - ذكرت القوات الجوية لكوريا الجنوبية ان
احدى مقاتلاتها العسكرية بالمنطقة الجنوبية الشرقية تحطمت ظهر امس الخميس
ولم يبلغ بعد عن اية خسائر .
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القوات الجوية لكوريا الجنوبية ان المقاتلة
"أف -15 كيه" التي أقلعت من قاعدة جوية عسكرية في مدينة "دايجو" بمقاطعة
جيونغسانغ الشمالية تحطمت في محافظة تشيلجوك في المقاطعة على بعد حوالي
290 كيلومترا جنوب شرقي سول .
ولم يتم تأكيد نجاة أو مقتل الطيارين اللذين كانا على متن المقاتلة.

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