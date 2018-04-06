تحطم مقاتلة عسكرية جنوب شرقي كوريا الجنوبية .





سول 6 ابريل 2018 ـ ( وال ) - ذكرت القوات الجوية لكوريا الجنوبية ان

احدى مقاتلاتها العسكرية بالمنطقة الجنوبية الشرقية تحطمت ظهر امس الخميس

ولم يبلغ بعد عن اية خسائر .

ونقلت وسائل اعلام محلية عن القوات الجوية لكوريا الجنوبية ان المقاتلة

"أف -15 كيه" التي أقلعت من قاعدة جوية عسكرية في مدينة "دايجو" بمقاطعة

جيونغسانغ الشمالية تحطمت في محافظة تشيلجوك في المقاطعة على بعد حوالي

290 كيلومترا جنوب شرقي سول .

ولم يتم تأكيد نجاة أو مقتل الطيارين اللذين كانا على متن المقاتلة.