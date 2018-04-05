احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل .

طرابلس 05 ابريل 2018 ( وال ) - اقيمت صباح اليوم الخميس بقاعة بيت الثقافة بشارع ميزران بطرابلس احفالية بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل الذي يصادف الثاني من شهر أبريل من كل عام.

نظم الاحتفالية اللجنة العليا لرعاية الطفولة ومكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة وعدد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بثقافة الطفل.

وحضر الاحتفالية حياة بن غارات مدير مكتب رعاية الطفل وخميس ميلاد مقرر اللجنة العليا للطفولة التابعة لوزارة الشوون الاجتماعية واشرف لعريض من المنظمة الليبية للطفولة والابداع والمستشارة بالهيئة العامة للثقافة الدكتورة سوسن حنيش والاستاذ بشير الفار من ادارة التوعية والتثقيف بوزارة الشوون الاجتماعية .

وألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات التى اكدت على ضرورة الاهتمام بكتاب الطفل وتوفيره كما وكيفا وتشجيع الطفل في ليبيا على القراءة منذ الصغر .

كما القت بعدها الدكتورة فريدة المصري محاضرة بعنوان ادب الاطفال في ليبيا تناولت فيها التجربة الليبية المتواضعة في هذا المجال واثنت على بعض المحاولات هنا وهناك واكدت على ضرورة دعم كتب الاطفال وتوفيرها وطباعتها ونشرها وتوزيعها لتصل لكل الاطفال في كافة ربوع ليبيا وانشاء المكتبات العامة والخاصة حتى تترسخ عادة القراءة لدى النشئ.

تم بعدها تكريم بعض من ساهمو في اقامة هذه الاحتفالية.

ونظم على هامش الاحتفالية معرض مصغر لكتاب الطفل وقراءة حرة لاطفال المدارس.



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