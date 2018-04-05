معيتيق يجتمع مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية .

طرابلس 5 ابريل 208 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد عمر معيتيق"، ظهر اليوم الخميس، كع كلا من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السيد" محسن أبوسنينة"، رئيس قسم الدراسات والتقارير بالإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي السيد "محمد بانون"، مدير إدارة الرعاية الصحية بمركز تأهيل ذوي الإعاقة جنزور السيد" إبراهيم خليل".



وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة السبل الكفيلة لدعم المركز حتى يتمكن من تقديم الخدمة لشريحة المعوقين، والعمل على توفير الأطراف الصناعية من خلال تفعيل العقود مع الشركات المختصة مع ضمان تدريب الكوادر الفنية على كيفية تشغيلها.



كما تم استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل صندوق الضمان الاجتماعي، منها عدم تفعيل مشاريع الصندوق المتوقفة، وعدم صيانة الفنادق المتوقفة منذ سنوات.



فيما أشاد وكيل الوزارة، بالجهود المبذولة لتفعيل منظومة الرقم الوطني لمنع الازدواجية، والخطوات المتخذة بخصوص مقترح شراء الخدمة بالشراكة مع القطاع الخاص وفق الضوابط والمعايير المتعارف عليها.

(وال)