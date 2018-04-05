سيالة: يؤكد حرص ليبيا علي بناء علاقات ودية مع كافة دول العالم..اضافة 1واخيرة

باكو 5 ابريل 2018 |(وال ) - واوضح سيالة ان دور حركة عدم الانحياز يجب ان يكون معبرا عن ارادة جماعية والتزام سياسي من اجل تحقيق تاثير اكبر في مجرى العلاقات الدولية والمساهمة بفاعلية في رسم السياسات والاستراتيجيات لمواجهة التحديات الماثلة وتكيف التشاور السياسي مع المنظمات والحركات الاخرى التي تؤمن بمبادئ الحركة حول الضايا ذات الاهتمام المشترك .

ودعا سيالة حركة عدم الانحياز التي اتخاذ خطوات ملموسة تضامنا مع الدول التي تمر بمراحل انتقالية وتقديم الدعم لها في المحافل الدولية والاقليمية لتصل الى الاستقرار السياسي والامني ،مشيرا الى ان ليبيا من بين الدول التي تواجه تحديات عديدة لاتخفى على احد ،مؤكدا انه ورغم كل هذه التحديات فانها تحاول التغلب عليها .

وقال سيالة ان ليبيا حققت تقدما واضحا في محاربتها للتطرف والارهاب وهزمت التنظيم المتطرف داعش ،موضحا ان الارهاب لايريتبط بدين معين لانه لايفرق بين الاديان والاعراف والبلدان ويضرب عندما تتوفر له الظروف ،داعيا الى تكاثف الجهود الاقليمية والدولية للتصدي للتنظيمات المتطرفة .

واعلن سيالة ان ليبيا استطاعت التخلص من بقية مخزونها من الاسلحة الكيميائية بعد اتمام برنامج تدمير ماتبقى من تلك الاسلحة من الفئة 2 الذي تم تحت اشراف منظمة حظر الاسلحة الكيميائية .

واشاد سيالة بدعم المجتمع الدولي لليبيا وهو مايسمح لها بمواصلة تطبيق برنامجها الوطني لتدمير مكونات اسلحتها الكيميائية .

واكد سيالة ان تخلص ليبيا من مخزونها من الاسلحة الكيميائية امر لايخص الليبيين وحدهم وانما يشمل دول الجوار ويمثل يوم يوم فرح لدول الجوار وللدول الافريقية .

وجدد سيالة في كلمته وقوف ليبيا مع الشعب الفلسطيني في مطالبته لحقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف بما في دلك حقه اقامة دولته المستقله على كامل ارضه وعاصمتها القدس وعودت جميع اللاجئين لوطنهم .

واكد سيالة ان مشاريع الحل المبنية على فرض الامر الواقع لن تحقق العدل ولن توفر السلام وانما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي هو تحد سافر لكافة قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحده .

ودعا سيالة الى ان تكون القضية الفلسطينية على راس اولويات اعمال حركة عدم الانحياز وان تستمر الحركة في التزامها بدعمها للقضية الفلسطينية على كافة المستويات .

واختتم سيالة كلمته بالتاكيد على التزام ليبيا بمبادئ واهداف حركة عدم الانحياز الساعية الى تحقيق الرفاهية وارساء قواعد الامن والسلم ،مشيرا الى ان المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق يعملان جاهدين على ارساء دعائم الامن والاستقرار وبناء مرسسات الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .

(وال)