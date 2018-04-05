سيالة امام اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز : يؤكد حرص ليبيا على بناء علاقات ودية وبناءة مع كافة دول العالم

باكو 5 ابريل 2018 (وال)- نقل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة امتنان الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني لدول وشعوب منظمة عدم الانحياز لمواقفهم الداعمة للشعب الليبي ورغبته في الاستقرار وبناء دولة المسسات والقانون .

وقال سيالة في الكلمة التي القاها اليوم الخميس امام الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز المنعقد في مدينة باكو الاذربيجانية " ان شعبنا الليبي اذ يقدر لبلدانكم هذه المواقف يتطلع بثقة الى مواصلة دعمكم لجهوده من اجل اقامة دولته الديمقراطية وتحقيق الاستقرار والعدالة والتنمية والمصالحة الوطنية .

واشار سيالة الى ان اجتماع دول عدم الانحياز ياتي اليوم في ظروف مختلفة فرضتها الاوضاع والتحولات التي اوجدت جملة من المتغيرات والتحديات الكبرى وفي مقدمتها محاربة الارهاب والتطرف والهجرة الغير شرعية ،مؤكدا انها تحديات باتت تفرض العمل معا من اجل تعزيز سويا في كافة المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ليكون التعاون شاملا وعميقا في اهدافه والياته .

وا كد سيالة في كلمته ان ليبيا وهي في طريقها لبناء دولة ديمقراطية مدنية حريصة على بناء علاقات ودية وبناءة مع كافة دول العالم تنشد تحقيق مصالح مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى مع المساهمة الايجابية في معالجة كافة القضايا التي تخدم السلم والعدل والتنمية في العالم .

وقال سيالة " ان تحقيق اهداف حركة عدم الانحياز يعتمد على وحدتها وتضامن اعضائها في مناخ سياسي يسوده الاحترام المتبادل والعمل على المساهمة في خلق توازن عادل في العلاقات الدولية والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة .

واضاف " ان هذا الاجتماع تحت مظلة عدم الانحياز يجسد ايمان اعضاء الحركة بالعمل الجماعي ووحدة المبدأ بالروح التي ارساها الاباء المؤسسون .

يتبع



