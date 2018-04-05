الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تعلن عن اطلاق مشروع مدينة طرابلس الذكية.





طرابلس 05 ابريل 2018 ـ ( وال ) - اعلن اليوم الخميس عن اطلاق مشروع

مدينة طرابلس الذكية بين الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والأجهزة

الأمنية التابعة لوزارة الداخلية .

وحضر الاعلان عن اطلاق هذا المشروع ؛ وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني

العميد " عبد السلام عاشور" ، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات

والمعلوماتية المهندس " سامي الفنطازي" واعضاء من مجلس النواب ، والمجلس

الرئاسي ، ومصرف ليبيا المركزي ،وبعض مدراء مديريات الأمن .

وأوضح مدير الادارة الذكية والمتابعة الاستراتيجية بالهيئة العامة

للاتصالات " عبد الرحمن ابو دبرة " في تصريح لوكالة الانباء الليبية؛ ان

هذا المشروع سينطلق من طرابلس الكبرى نهاية شهر ابريل الجاري وسيوفر كافة

المعلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطواري ومكافحة الجريمة .

واضاف : بان هذه المعلومات ستتوفر عن طريق أجهزة الاستشعار الذكية

الموزعة على كافة أرجاء المدينة التي بدورها ستقوم بتوفير كافة المعلومات

والخدمات بطريقة غير محسوسة وبدقة عالية .



وقال المهندس " ابو دبرة " إن هذا المشروع ستكون بدايته من طرابلس الى

حين تعميم هذا المشروع على المنطقة الشرقية والجنوبية وباقي المناطق

الليبية .

وأشار الى ان هذا المشروع ستكون له نتائج ايجابية لمساعدة أجهزة الشرطة

والمرور في التعرف على اماكن الاختنقات وحلحلتها، بالاضافة الى توفير

المعلومات خلال الطوارئ والمطافئ والاسعاف والنجدة والمسارات المسيرة

تفاديا للازدحام ولتسيير مهمة وصولهم في اقرب وقت ممكن .

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