بدء اعمال الملتقى الوطني الليبي في عدد من المدن برعاية بعثة الأمم المتحدة .





طرابلس 5 ابريل-2018 (وال)- انطلقت اليوم الخميس في مدن زوارة وبنغازي

اعمال الملتقى الوطني الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا .

واكد محمد الزغلاني مسؤول الوساطة في مركز الحوار الانساني في تصريح خاص

لوكالة الانباء الليبية ان الملتقى سيتم خلاله مناقشة 4 مسارات التي تحدث

عنها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة منها تعديل

الاتفاق السياسي ، والدستور ، والانتخابات ،واخيرا الملتقى الوطني الليبي

.

واضاف ان الملتقى مفتوح لكل شرائح المجتمع الليبي من جميع المناطق ومن

جميع المكونات .

وحول اهداف الملتقى اوضح انه يسعى الى الوصول الى الحد الادنى من

التوافق حول عدد من القضايا كونه حوار ليبي ليبي داخل ليبيا .

واشار الى ان الملتقى سيعقد في عدد من المدن الليبية دون استثناء من

الشرق الى الغرب الى الجنوب يتيح المشاركة لكل الشرائح في حوار صريح

يهدف الى تقريب وجهات النظر حول عدد من القضايا .

واوضح الزعلاني ان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا سيشارك في عدد

من جلسات هذا الملتقى .



(وال)