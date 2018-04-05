جمعية اهل الخير بسرت تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لاطفال التوحد .

سرت 05 ابريل 2018(وال)- اقامت جمعية اهل الخير للاعمال الخيرية والتطوعية بسرت صباح اليوم الخميس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لاطفال التوحد وحضر الاحتفالية التي اقيمت بمركز سرت لتاهيل وتدريب اطفال التوحد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق ورئيس واعضاء جمعية اهل الخير للاعمال التطوعية وعددا من رؤساء مؤسسات المجتمع المدني بسرت وشبيبة الهلال الاحمر الليبي بالمدينة وعددا من اولياء امور الطلبة والطالبات . والقيت خلال الاحتفالية والتي اقيمت تحت شعار معا لنفهمهم ،وعي ،حب/ دعم /العديد من الكلمات التي اكدت علي ضرورة الاهتمام بهد الشريحة بالمجتمع وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم لكى يتمكنوا من الاندماج والتاهيل عن طريق تدريبهم وتعليمهم والاهتمام بهم ،وتم في ختام الاحتفالية توزيع شهائد الشكر والتقدير للمدرسات والمدرسين القائمين علي مركز سرت لتاهيل وتدريب اطفال التوحد بمدينة سرت .



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