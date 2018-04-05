استعراض المشاكل التي يواجهها جهاز الامداد الطبي بطرابلس .



طرابلس 5 ابريل 2018 (وال) - عقد بمقر جهاز الامداد الطبي بطرابلس اليوم

الخميس اجتماع ضم رئيس واعضاء لجنة الجهاز ومندوبين عن منظمة الصحة

العالمية في ليبيا ومدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ورئيس قسم المشروعات

بالجهاز .

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الجهاز

بصفة عامة خاصة المخازن الرئيسية التابعة للجهاز في طرابلس .

من جهة اخرى قامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد

بزيارة الى مقر الجهاز بمدينة طرابلس .

واستعرضت موشايد خلال الزيارة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الجهاز

والسياسة الدوائية في ليبيا بالاضافة الى استعراض مشروع شمس المتعلق

بالنظام الصحي والسياسة الدوائية .

(وال)