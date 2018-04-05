استعراض المشاكل التي يواجهها جهاز الامداد الطبي بطرابلس .الخميس ، 05-04-2018 - 15:51:00

استعراض المشاكل التي يواجهها جهاز الامداد الطبي بطرابلس .
طرابلس 5 ابريل 2018 (وال) - عقد بمقر جهاز الامداد الطبي بطرابلس اليوم
الخميس اجتماع ضم رئيس واعضاء لجنة الجهاز ومندوبين عن منظمة الصحة
العالمية في ليبيا ومدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ورئيس قسم المشروعات
بالجهاز .
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الجهاز
بصفة عامة خاصة المخازن الرئيسية التابعة للجهاز في طرابلس .
من جهة اخرى قامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد
بزيارة الى مقر الجهاز بمدينة طرابلس .
واستعرضت موشايد خلال الزيارة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الجهاز
والسياسة الدوائية في ليبيا بالاضافة الى استعراض مشروع شمس المتعلق
بالنظام الصحي والسياسة الدوائية .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا