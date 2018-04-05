استعراض المشاكل التي يواجهها جهاز الامداد الطبي بطرابلس .
الخميس ، 05- 04- 2018 - 15:51:00
طرابلس 5 ابريل 2018 (وال) - عقد بمقر جهاز الامداد الطبي بطرابلس اليوم
الخميس اجتماع ضم رئيس واعضاء لجنة الجهاز ومندوبين عن منظمة الصحة
العالمية في ليبيا ومدير ادارة الصيدلة بوزارة الصحة ورئيس قسم المشروعات
بالجهاز .
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الجهاز
بصفة عامة خاصة المخازن الرئيسية التابعة للجهاز في طرابلس .
من جهة اخرى قامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد
بزيارة الى مقر الجهاز بمدينة طرابلس .
واستعرضت موشايد خلال الزيارة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الجهاز
والسياسة الدوائية في ليبيا بالاضافة الى استعراض مشروع شمس المتعلق
بالنظام الصحي والسياسة الدوائية .
(وال)