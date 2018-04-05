الملتقى الوطني الليبي ينظم لقاؤه الثاني يوم السبت القادم بمدينة غريان .

غريان 05 أبريل 2018 ( وال )– يواصل الملتقى الوطني الليبي فعالياته بمدينة غريان يوم السبت القادم على تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الشهداء وسط المدينة ، وذلك في لقائه الثاني ضمن سلسلة اللقاءات التي سينظمها بمختلف المدن الليبية .

ودعا مستشار الحكم المحلي ببلدية غريان رئيس الجمعية الليبية لبحوث الرأي العام "حمزة الناجح" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية كافة المواطنين في بلدية غريان إلى المشاركة الفاعلة في هذا الملتقى التشاوري المفتوح الذي يستمر في سلسلة من اللقاءات سيتم تنظيمها بمختلف المدن الليبية خلال الفترة ما بين شهري مارس ويوليو 2018 بطريقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لكل الشرائح الليبية في تقرير مستقبل بلدهم بما يُفضي إلى التوصّل إلى حل دائم يُنهي الأزمة القائمة .

ويحظى هذا المسار برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ويندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خُطة العمل الأممية من أجل ليبيا .

وقد انطلقت فعاليات اللقاء الأول من هذه السلسلة صباح اليوم الخميس بمدينة زوارة .



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