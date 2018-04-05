جمعية أهل الخير بسرت تحيي اليوم العالمي لأطفال التوحد.



سرت 05 ابريل 2018 (وال)- اقامت جمعية أهل الخير للأعمال الخيرية

والتطوعية بسرت صباح اليوم الخميس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لأطفال

التوحد تحت شعار " معا لنفهمهم ـ وعي ـ حب ـ دعم " .

وحضر الاحتفالية التي اقيمت بمركز سرت لتأهيل وتدريب أطفال التوحد؛

رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت " مفتاح مرزوق" ورئيس واعضاء جمعية أهل

الخير للأعمال التطوعية وعددا من رؤساء مؤسسات المجتمع المدني بسرت

وشبيبة الهلال الاحمر الليبي بسرت واولياء امور الطلبة والطالبات

المصابين بمرض التوحد.

والقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي أكدت علي ضرورة

الاهتمام بهذه الشريحة بالمجتمع وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم ليتمكنو

من الاندماج والتأهيل عن طريق تدريبهم وتعليمهم والاهتمام بهم.

وتم في ختام الاحتفالية توزيع شهائد الشكر والتقدير للمدرسات

والمدرسين القائمين على مركز سرت لتأهيل وتدريب اطفال التوحد بمدينة سرت.

..(وال - سرت)..