توقع نمو إفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من تريليوني دولار بحلول 2020 .





نيروبي 5 ابريل 2018 ( وال )-توقعت هيئة التمويل الدولية في تقرير جديد

أن يتجاوز اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء تريليوني دولار أمريكي خلال

السنتين المقبلتين.

ونقلت مصادر اعلامية عن هيئة التمويل الدولية (ذراع المصرف الدولي

المكلفة بالإقراض) أنه رغم الانكماش الاقتصادي الأخير ، إلا أن إفريقيا

تمثل سوقا سريع النمو ، إذ سجل اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء زيادة بخمسة

أضعاف خلال عقدين من الزمن ، منتقلا من ( 300 ) مليار دولار سنة 2000 إلى

( 6ر1 ) تريليون دولار سنة 2017 .

وأوضحت الهيئة أن النمو السريع يعود إلى قطاع الخدمات الإفريقي الذي

يمثل فرصة اقتصادية هائلة ، مساهما بأكثر من نصف نمو الإقليم خلال العقد

المنصرم ، في سياق استمرار توسع الطبقة الوسطى .

ويستفاد من التقرير أن هناك نموا مضطردا للفئتين متوسطة وعالية الدخل

اللتين من المتوقع أن تسجلا زيادة بـ100 مليون ، لتصلا إلى أكثر من 160

مليون نسمة عبر الإقليم، بحلول سنة 2030 .

وسينفق هؤلاء المستهلكون أقساطا أقل من دخلهم على ضروريات أساسية

كالغذاء والمشروبات وأقساطا أكبر على النقل وتقنيات الإعلام والاتصال

والإسكان والتعليم .

كما سينفقون المزيد على الملابس والأحذية والمنتجات الدوائية وغيرها

من المنتجات الخدمية.

ومن المتوقع أن ينمو إنفاق الأسر في إفريقيا بمعدل 5 في المائة ، ليتجاوز

8ر3 في المائة بين بقية البلدان السائرة على طريق النمو.

ولاحظ التقرير أن صلابة مقومات نمو استهلاك إفريقيا موجودة في كل

القطاعات .

ووفقا للوثيقة ، فإن الإنفاق على النقل وتقنيات الإعلام والاتصال من

المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع من نموه في بقية القطاعات" ، مشيرا إلى أن

نمو الاستهلاك في القارة من المتوقع أن يتجاوز 6 في المائة في أغلب

القطاعات.

...( وال )....