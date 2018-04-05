افتتاح المركز الصحي الصابري الشرقي الزريرعية .





بنغازي 5 أبريل 2018 (وال بنغازى) - افتتح اليوم الأربعاء المركز الصحي

الصابري الشرقي الزريرعية بالتنسيق مع بلدية بنغازي وتحت إشراف مكتب

مشروعات الصحة.



وقال مدير المركز الصحي الصابري الشرقي والوحدة الصحية التابعة له عز

الدين فرج العبيدي أن المركز يوجد به عدة أقسام، قسم إسعاف وطوارئ وقسم

أسنان وقسم نساء وقسم أطفال ومختبر تحاليل وصيدلية تقدم خدماتها وفق

الإمكانات المتاحة.

وناشد مدير المركز الصحي الصابري قطاع الصحة الاهتمام والمتابعة لهذا

المركز الذي سوف يقدم خدماته على أفضل أداء للحي وللأحياء المجاورة .

من جهته، اكد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الدكتور طارق اكويري أن

هذا المرفق سوف يقوم بخدمة 25 ألف نسمة، لافتا إلى أنه تم تجهيزه بأحدث

الطرق.

(وال)