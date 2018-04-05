موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الخميس 5 ابريل ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).الخميس ، 05-04-2018 - 13:53:00



= جنين- قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل ثلاثة شبان من مدن جنين، و
قرية دير أبو ضعيف والعمارت السكنية وتعتقل عدد من المواطنين الفلسطيينين
وتغلق الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي قلقيلية ونابلس.
= موسكو-روسيا ترد على إجراء واشنطن بطرد ستين دبلوماسيا روسيا
باقفال القنصلية الاميركية في سان بطرسبرغو وتطرد اكثر من ستين دبلوماسيا
اميركيا.
= بروكسل - السلطات الروسية ترد على إجراء الحكومة البلجيكية في 27 مارس
الماضي بطرد دبلوماسي بلجيكي من بعثتها الدبلوماسية المعتمدة في موسكو،
= فريتاون - اللجنة الوطنية للانتخابات في سيراليون تعلن فوز مرشح
المعارضة "جوليوس مادا بيو" بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات
الرئاسية ليصبح الرئيس الجديد للبلاد.

(( وال ))
---------------------

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا