موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الخميس 5 ابريل ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





= جنين- قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل ثلاثة شبان من مدن جنين، و

قرية دير أبو ضعيف والعمارت السكنية وتعتقل عدد من المواطنين الفلسطيينين

وتغلق الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي قلقيلية ونابلس.

= موسكو-روسيا ترد على إجراء واشنطن بطرد ستين دبلوماسيا روسيا

باقفال القنصلية الاميركية في سان بطرسبرغو وتطرد اكثر من ستين دبلوماسيا

اميركيا.

= بروكسل - السلطات الروسية ترد على إجراء الحكومة البلجيكية في 27 مارس

الماضي بطرد دبلوماسي بلجيكي من بعثتها الدبلوماسية المعتمدة في موسكو،

= فريتاون - اللجنة الوطنية للانتخابات في سيراليون تعلن فوز مرشح

المعارضة "جوليوس مادا بيو" بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات

الرئاسية ليصبح الرئيس الجديد للبلاد.



(( وال ))

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