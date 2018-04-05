موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الخميس 5 ابريل ابريل
2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).
الخميس ، 05- 04- 2018 - 13:53:00
= جنين- قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل ثلاثة شبان من مدن جنين، و
قرية دير أبو ضعيف والعمارت السكنية وتعتقل عدد من المواطنين الفلسطيينين
وتغلق الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي قلقيلية ونابلس.
= موسكو-روسيا ترد على إجراء واشنطن بطرد ستين دبلوماسيا روسيا
باقفال القنصلية الاميركية في سان بطرسبرغو وتطرد اكثر من ستين دبلوماسيا
اميركيا.
= بروكسل - السلطات الروسية ترد على إجراء الحكومة البلجيكية في 27 مارس
الماضي بطرد دبلوماسي بلجيكي من بعثتها الدبلوماسية المعتمدة في موسكو،
= فريتاون - اللجنة الوطنية للانتخابات في سيراليون تعلن فوز مرشح
المعارضة "جوليوس مادا بيو" بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات
الرئاسية ليصبح الرئيس الجديد للبلاد.
(( وال ))
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