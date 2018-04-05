الشركة العامة للكهرباء : ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس تصل الساعتين والعجز المتوقع للشبكة العامة يصل إلى 500 ميغاوات .الخميس ، 05-04-2018 - 13:32:00




طرابلس 05 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات
طرح الاحمال لهذا اليوم الخميس ستكون في حدود الساعتين جراء العجز
المتوقع للشبكة العامة والذي سيصل اليوم إلى حوالي 500 ميغاوات .
وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة تبلغ 3750 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4250 ميغاوات .

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