الشركة العامة للكهرباء : ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس تصل
الساعتين والعجز المتوقع للشبكة العامة يصل إلى 500 ميغاوات .
الخميس ، 05- 04- 2018 - 13:32:00
طرابلس 05 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات
طرح الاحمال لهذا اليوم الخميس ستكون في حدود الساعتين جراء العجز
المتوقع للشبكة العامة والذي سيصل اليوم إلى حوالي 500 ميغاوات .
وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة تبلغ 3750 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4250 ميغاوات .
...( وال )