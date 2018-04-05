فوج الكشاف والمرشدات البوانيس ينظم محاضرة توعية وتثقيف حول
التدخل المبكر لتأهيل وعلاج اطفال متلازمة داون .
الخميس ، 05- 04- 2018 - 13:34:00
سمنو 5 ابريل 2018 (وال)- نظم فوج الكشاف والمرشدات البوانيس بالتعاون مع
الجمعية الليبية لمتلازمة داون محاضرة توعية وتثقيف حول التدخل المبكر
لتاهيل وعلاج اطفال متلازمة داون بقاعة التدريب بمدرسة سمنو الابتدائية .
واستهدفت المحاضرة عدد من المربيات والمعلمات والمهتميين بشريحة
متلازمة داون بمنطقة سمنو بالجنوب الليبي .
والقت السيدة مديرة الجمعية الليبية لمتلازمة داون محاضرة تناولت من
خلالها اهمية التعرف على شريحة اطفال متلازمة داون والمشاكل التي يمر بها
الاطفال في حياتهم اليومية وكيفية التعامل معها .
كما قدمت الجمعية الليبية عروض مرئية توضح الطرق الصحيحة للتعامل مع
هذه الشريحة من الاطفال في البيت والمدرسة وفي الاماكن العامة .
(وال)