فوج الكشاف والمرشدات البوانيس ينظم محاضرة توعية وتثقيف حول التدخل المبكر لتأهيل وعلاج اطفال متلازمة داون .





سمنو 5 ابريل 2018 (وال)- نظم فوج الكشاف والمرشدات البوانيس بالتعاون مع

الجمعية الليبية لمتلازمة داون محاضرة توعية وتثقيف حول التدخل المبكر

لتاهيل وعلاج اطفال متلازمة داون بقاعة التدريب بمدرسة سمنو الابتدائية .

واستهدفت المحاضرة عدد من المربيات والمعلمات والمهتميين بشريحة

متلازمة داون بمنطقة سمنو بالجنوب الليبي .

والقت السيدة مديرة الجمعية الليبية لمتلازمة داون محاضرة تناولت من

خلالها اهمية التعرف على شريحة اطفال متلازمة داون والمشاكل التي يمر بها

الاطفال في حياتهم اليومية وكيفية التعامل معها .

كما قدمت الجمعية الليبية عروض مرئية توضح الطرق الصحيحة للتعامل مع

هذه الشريحة من الاطفال في البيت والمدرسة وفي الاماكن العامة .

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