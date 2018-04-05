سيالة يشارك في اعمال مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في اذربيجان .الخميس ، 05-04-2018 - 15:29:00

سيالة يشارك في اعمال مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في اذربيجان .قراءة موسعة ,,,,,,,,,,,,,,,
باكو 05 أبريل 2018 (وال)- انطلقت بقاعة الاجتماعات الكبرى بالعاصمة الاذريبجانية باكو اعمال مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز بمشاركة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة . وتعقد هذه الاجتماعات تحت شعار تعزيز السلام والامن الدوليين من اجل التنمية المستدامة ، وسيكون الملف الليبي من ضمن اهتمامات ومناقشات السادة الوزراء خلال هذه الاجتماعات التى ستستمر حتى يوم غد الجمعة . ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة لخارجية سيعقد المؤتمر تحت شعار تعزيز السلام والامن الدوليين من اجل التنمية المستدامة خلال يومي الخميس والجمعة بحضور 800 مشارك من حركة عدم الانحياز التي تضم في عضويتها 120 دولة و17 دولة و10 منظمات بصفة مراقب . وافتتح المؤتمر بكلمة للرئيس الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان على ان
يختتم بصدور بيان (بيان باكو ) .


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