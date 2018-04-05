توفر السيولة المالية بالمصارف التجارية بدرنه .





بنغازى 5 أبريل 2018(وال) - أكد عميد بلدية درنة المكلف " احميده تربح"

أن السيولة النقذية وصلت إلى المصارف التجارية العاملة داخل المدينة

باستثناء المصرف التجاري الوطني وذلك لحين استكمال واستيفاء كافة

الإجراءات الإدارية العالقة .

وقال المتحدث باسم بلدية درنة "عبد الكريم صبره" إن عميد البلدية المكلف

طالب إدارة المصرف التجاري بسرعة استيفاء المعاملات المالية والفنية

لتسهيل سرعة تقديم الخدمة للمواطن وتوفير المخصصات المالية أسوة بباقي

المصارف التجارية العاملة داخل المدينة بعد ضمان وصولها إلى مستحقيها.

..(وال- بنغازي)..