مسرحية ارتجاج" تعرض بمسرح جامعة مصراته .الخميس ، 05-04-2018 - 12:28:00



مصراته 5- ابريل-2018 ( وال ) - عُرضت مسرحية "ارتجاج" قبل أيام
على خشبة مسرح كلية الآداب في "جامعة مصراتة".
ويتناول العرض المسرحي ( الواقع الليبي من مظاهر مختلفة )بمشاركة
نخبة من شباب المسرح .
وأخرج المسرحية المخرج الليبي صبري أبو شعالة .
والعرض لا يخلو من رمزية ودلالات سيميولوجية وإشارات تحاكي الواقع
بشكل عبثي" .. والعرض الذي يستغرق ساعة وظّف العديد من الإمكانيات من
الغناء والموسيقى والعبث والتهريج المنظّم وخيال الظل والضحك والفن
التشكيلي والتنكّر.
...( وال ) ...

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