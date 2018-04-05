موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الخميس 5 ابريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).الخميس ، 05-04-2018 - 12:22:00



= بنغازي- طاقم طبي ليبي بمركز بنغازي الطبي يجري عملية جراحية
كبيرة لسيدة تبلغ من العمر 64 عام وينجح في
إزالة كيس يزن 15 كيلو .
=طرابلس- فعاليات الملتقى الوطني الليبي بالتعاون مع مركز الحوار
الإنساني يعقد اليوم سلسلة لقاءات في ببلدية زوارة ليناقش المحاور
الأساسية للملتقى .
= المرج- قسم شؤون المعاقين في صندوق التضامن الاجتماعي المرج يباشر
في إجراءات صرف منحة الإعانة المنزلية وبقيمة 150 دينار شهريًا عن فترة 6
أشهر
= طرابلس - اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، تناقش التقرير
النهائي الصادر عن لجنة الخبراء القطاعية التابعة لها.
= طرابلس- رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يناقش مع وفد الاتحاد الدولي
لكرة القدم برئاسة مدير إدارات الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي (فيفا)
, وعضو الإدارة عدد من المسائل التي تهم الشأن الرياضي الليبي ودور
الفيفا في دعم عمل الاتحاد.
= طرابلس- فريق السويحلى الاول لكرة القدم يفوز باربعة اهداف لهدف
(4-1) على حساب ضيفه فريق الترسانة في المباراة التى جمعت الفريقين
بملعب مصراتة.
= طرابلس- فريق الاتحاد لكرة القدم يفوزعلى الشرارة بنتيجة 4 /0 ويواصل
صدارته لفرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة
القدم للموسم الرياضي الحالي.
....( وال )....

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا