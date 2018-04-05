موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الخميس 5 ابريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





= بنغازي- طاقم طبي ليبي بمركز بنغازي الطبي يجري عملية جراحية

كبيرة لسيدة تبلغ من العمر 64 عام وينجح في

إزالة كيس يزن 15 كيلو .

=طرابلس- فعاليات الملتقى الوطني الليبي بالتعاون مع مركز الحوار

الإنساني يعقد اليوم سلسلة لقاءات في ببلدية زوارة ليناقش المحاور

الأساسية للملتقى .

= المرج- قسم شؤون المعاقين في صندوق التضامن الاجتماعي المرج يباشر

في إجراءات صرف منحة الإعانة المنزلية وبقيمة 150 دينار شهريًا عن فترة 6

أشهر

= طرابلس - اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، تناقش التقرير

النهائي الصادر عن لجنة الخبراء القطاعية التابعة لها.

= طرابلس- رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يناقش مع وفد الاتحاد الدولي

لكرة القدم برئاسة مدير إدارات الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي (فيفا)

, وعضو الإدارة عدد من المسائل التي تهم الشأن الرياضي الليبي ودور

الفيفا في دعم عمل الاتحاد.

= طرابلس- فريق السويحلى الاول لكرة القدم يفوز باربعة اهداف لهدف

(4-1) على حساب ضيفه فريق الترسانة في المباراة التى جمعت الفريقين

بملعب مصراتة.

= طرابلس- فريق الاتحاد لكرة القدم يفوزعلى الشرارة بنتيجة 4 /0 ويواصل

صدارته لفرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة

القدم للموسم الرياضي الحالي.

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