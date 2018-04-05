موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الخميس 5 ابريل 2018 حتى
الساعة ( 12 ظهرا ).
الخميس ، 05- 04- 2018 - 12:22:00
= بنغازي- طاقم طبي ليبي بمركز بنغازي الطبي يجري عملية جراحية
كبيرة لسيدة تبلغ من العمر 64 عام وينجح في
إزالة كيس يزن 15 كيلو .
=طرابلس- فعاليات الملتقى الوطني الليبي بالتعاون مع مركز الحوار
الإنساني يعقد اليوم سلسلة لقاءات في ببلدية زوارة ليناقش المحاور
الأساسية للملتقى .
= المرج- قسم شؤون المعاقين في صندوق التضامن الاجتماعي المرج يباشر
في إجراءات صرف منحة الإعانة المنزلية وبقيمة 150 دينار شهريًا عن فترة 6
أشهر
= طرابلس - اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، تناقش التقرير
النهائي الصادر عن لجنة الخبراء القطاعية التابعة لها.
= طرابلس- رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يناقش مع وفد الاتحاد الدولي
لكرة القدم برئاسة مدير إدارات الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي (فيفا)
, وعضو الإدارة عدد من المسائل التي تهم الشأن الرياضي الليبي ودور
الفيفا في دعم عمل الاتحاد.
= طرابلس- فريق السويحلى الاول لكرة القدم يفوز باربعة اهداف لهدف
(4-1) على حساب ضيفه فريق الترسانة في المباراة التى جمعت الفريقين
بملعب مصراتة.
= طرابلس- فريق الاتحاد لكرة القدم يفوزعلى الشرارة بنتيجة 4 /0 ويواصل
صدارته لفرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة
القدم للموسم الرياضي الحالي.
....( وال )....