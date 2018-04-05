شبيبة الهلال الأحمر أجدابيا ينظمون دورة تدريبية لمنتسبي فريق الهلال الأحمر خليج السدرة.





بنغازى5 أبريل 2018 (وال )- نظم فريق شبيبة الهلال الأحمر أجدابيا في

مدينة رأس لانوف دورة تدريبية لمنتسبي فريق الهلال الأحمر في بلدية

خليج السدرة.

وتهدف الدورة التنشيطية التي نُظمت في مقر المجلس التسييري في رأس لانوف

إلى تدريب المتطوعين على طرق انتشال الجثث وكيفية التعامل السليم مع

الجثث والترقيم والمحافظة على المحتويات التي قد يمكن الاستعانة بها في

مسرح الجثة.

يُشار إلى أن فريق الهلال الأحمر رأس لانوف أسس حديثاُ فى يناير الماضي

ويتبع فريق الهلال الأحمر أجدبيا.

...( وال بنغازى)....