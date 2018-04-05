جولة تفقدية لمحطات ضخ المياه بوادى جارف وخزان القرضابية لمياه النهر الصناعى بسرت.الخميس ، 05-04-2018 - 12:19:00



سرت 05 ابريل 2018 (وال)- قام أعضاء المجلس البلدي سرت ورئيس لجنة
الادارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى ومدير مكتب
الاسكان والمرافق بالبلدية وعدد من المهندسيين والفنيين بجولة تفقدوا
خلالها محطات ضخ مياه الشرب بمناطق وادي جارف والقبيبة والغربيات ، وخزان
القرضابية لمياه النهر الصناعى بسرت.
وتم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات محطات الضخ ، وايجاد الحلول
المناسبة لتوفير مياه الشرب بهذه المحطات .
(وال-سرت)

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