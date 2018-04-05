رئيس قسم التطعيمات في بلدية الساحل يطالب بتوفير تطعيمات للأطفال .





بنغازى5 أبريل 2018 (وال ) -دعا رئيس قسم التطعيمات في إدارة الخدمات

الصحية ببلدية ساحل الجبل الأخضر مرعي امراجع إدارة المركز الوطني بضرورة

توفير التحصينات للأطفال وذلك لسلامة صحة الناشئين في ليبيا عامة وبلدية

الساحل.

وبين امراجع أن البلدية تعاني من نقص حاد في التطعيمات والتحصينات الخاصة

بالأطفال وهناك أطفال تجاوز سنهم الطفولة دون الحصول على التحصين اللازم

لهم وهو ما قد يهدد صحة وسلامة المواطن والهرم الصحي في ليبيا.

وأضاف رئيس قسم التطعيمات أنه يعلم بالظروف الراهنة وهي حالة عامة إلا أن

ذلك قد يؤثر على مهامهم المكلفين بها ولذلك يتوجب أن يحذر المسؤولون

بخطورة الوضع الراهن.

....(وال بنغازى)....