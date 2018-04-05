فريق النصر لكرة القدم يعزز صدارته للمجموعة الثانية .





بنغازي 5 أبريل 2018م - ( وال ) إجتاز فريق النصر لكرة القدم بالفوز

على فريق شباب الجبل بـ3 اهداف دون رد ضمن مباريات المجموعة الثانية من

الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للوسم الرياضي الحالي 2017 - 2018 .

انتهى الشوط الاول للمباراة بالتعادل السلبي.. وفي الشوط الثاني

غيّر المدرب اربيش خطته ولعب بـ4-4-2 مع اشراك خالد مجدي بدلاً عن العجيل

وكوتنيهو بدلاً عن احمد سعد وبالفعل اثمرت الخطة بتسجيل الهدف الاول من

اللاعب البديل خالد مجدى وأضاف اللاعب مفتاح طقطق الهدف الثاني وقبل

نهاية المباراه بعشر دقائق عاد "طقطق" وسجل الهدف الثالث للنصر ليضمن

بها فريق النصر 3 نقاط ليعزز صدارة المجموعة الثانية برصيد 26 نقطة .

هذا وينتظر فريق النصر اخر مبارياته في المجموعة الثانية مع ملاحقه

التحدي والتي ستكون مباراة الحصول علي بطاقة التأهل الى الدور الرباعي.

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