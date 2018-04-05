الشروع في إجراءات صرف منحة الإعانة المنزلية بالمرج .
الخميس ، 05- 04- 2018 - 11:31:00
المرج 05 أبريل 2018 ( وال ) - باشر قسم شؤون المعاقين في صندوق
التضامن الاجتماعي المرج في إجراءات صرف منحة الإعانة المنزلية وبقيمة
150 دينار شهريًا عن فترة 6 أشهر .
وقال مدير فرع الصندوق بالمرج " موسى العقيلي " إن منفعة الإعانة
المنزلية هي قيمة مالية تصرف، بالإضافة للمعاش الأساسي لشرائح معينة من
ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح " العقيلي " أن الشرائح هي التخلف العقلي الشديد والشلل والبتر
والعجز الدائم في أكثر من طرف.
وفي سياق آخر، قال " العقيلي " إنه تم توفير قطن طبي نوع ألماني يخص
ذوي الاحتياجات الخاصة داعيًا المسجلين بقسم شؤون المعاقين الحضور
لاستلام الحصة الشهرية الخاصة بهم.
...(وال بنغازي)...