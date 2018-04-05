الشروع في إجراءات صرف منحة الإعانة المنزلية بالمرج .





المرج 05 أبريل 2018 ( وال ) - باشر قسم شؤون المعاقين في صندوق

التضامن الاجتماعي المرج في إجراءات صرف منحة الإعانة المنزلية وبقيمة

150 دينار شهريًا عن فترة 6 أشهر .

وقال مدير فرع الصندوق بالمرج " موسى العقيلي " إن منفعة الإعانة

المنزلية هي قيمة مالية تصرف، بالإضافة للمعاش الأساسي لشرائح معينة من

ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح " العقيلي " أن الشرائح هي التخلف العقلي الشديد والشلل والبتر

والعجز الدائم في أكثر من طرف.

وفي سياق آخر، قال " العقيلي " إنه تم توفير قطن طبي نوع ألماني يخص

ذوي الاحتياجات الخاصة داعيًا المسجلين بقسم شؤون المعاقين الحضور

لاستلام الحصة الشهرية الخاصة بهم.

...(وال بنغازي)...