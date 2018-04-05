فريق الاتحاد لكرة القدم يفوز على الشرارة ويواصل صدارة المجموعة الثالثة .





طرابلس 5 ابريل-2018 ( وال ) - فاز فريق الاتحاد لكرة القدم على

الشرارة بنتيجة 4 /0 اربعة اهداف لصفر ويواصل صدارته لفرق المجموعة

الثالثة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي

الحالي فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الاربعاء بملعب طرابلس

الدولى .

وافتتح الاتحاد باب التسجيل مبكرا فى الدقيق الثانية من عمر الشوط

الاول عبر اللاعب محمد الطبال ، وسجل الاتحاد الهدف الثانى عن طريق رأسية

مدافعه المعتصم بالله صبو في الدقيقة 67 ثم احرز ناجى دراء الهدف الثالث

في الدقيقة 83 ، ليختتم مهرجان الاهداف اللاعب احمد التربى قبل صافرة

الختام ، ليكتمل اللقاء بتفوق فريق الاتحاد باربعة اهداف دون مقابل ليحقق

الفوز العاشر تواليا.

وبهذا الفوز يواصل الاتحاد انفراده بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد

30 نقطة من عشر مباريات بينما يبقى فريق الشرارة فى اخر لائحة ترتيب

المجموعة برصيده السابق اربع نقاط من ثمان مباريات بعد ان تلقى الخسارة

السادسة فى رصيده هذا الموسم.

...( وال ) ...