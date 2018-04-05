فريق السويحلى لكرة القدم يفوز برباعية على حساب الترسانة.





طرابلس 5- ابريل-2018 ( وال ) - حقق فريق السويحلى الاول لكرة القدم

الفوز باربعة اهداف لهدف (4-1) على حساب ضيفه فريق الترسانة في المباراة

التى جمعت الفريقين مساء الاربعاء بملعب مصراتة ضمن منافسات المجموعة

الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وبادر فريق السويحلى بالتسجيل عن طريق المحترف البرازيلى ماتيوس ثم اضاف

لاعبه هاشم بلتو الهدف الثانى ليعود محترفه البرازيلى ماتيوس ليعزز فوز

فريقه باحرازه هدف الفوز الثالث.

غير ان فريق الترسانة نجح فى تقليص وتذليل الفارق باحراز هدفه الوحيد

بامضاء محترفه الغينى ابراهيما كوليبالى لينتهى الشوط الاول بتفوق فريق

السويحلى بثلاثة أهداف لهدف.

وفى الشوط الثانى عاد فريق السويحلى ليوسع فارق الاهداف بعد ان احرز

لاعبه انس كحول هدف الفوز الرابع لفريقه.

ليحصد فريق السويحلى ثلاث نقاط جديدة اضافها الى رصيده الذى اصبح 20 نقطة

بعد اداء تسع مباريات مسجلا فوزه السادس ليحافظ على موقعه بالمركز الثانى

بينما يبقى فريق الترسانة فى المرتبة الخامسة برصيده السابق سبع نقاط بعد

ان تلقى الخسارة السابعة .

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