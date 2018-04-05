رئيس جمهورية النيجر يستقبل في نيامي سيالة والوفد المرافق له .

نيامي 5 ابريل 2018 (وال - استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد يوسف في العاصمة نيامي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة والوفد المرافق له الذي ضم وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور واوحيده عبد الله نجم وزير الدفاع المكلف واللواء عبد المجيد الضبع نائب رئيس جهاز المخابرات المشاركون في الاجتماع الوزاري الاستشاري الذي عقد بالنيجر حول الامن على الحدود المشتركة بين ليبيا ،النيجر ،تشاد ،والسودان .

ونقل سيالة خلال الاجتماع المطول مع الرئيس يوسف له تحيات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،معبرا عن شكره وتقديره للرئيس يوسف لاستضافة الاجتماع الوزاري حول الحدود وما وفرته النيجر له من امكانيات اسهمت في نجاحه .

واكد سيالة ان اعلان نيامي الصادر عن الاجتماع يعد محورا اساسيا في معالجة القضايا الامنية وكذلك التنموية لدول المنطقة .

وقدم سيالة للرئيس يوسف احاطة عن الوضع بالجنوب الليبي المستجدات الاخيرة في الازمة الليبية .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ان العلاقات الليبية النيجرية علاقات جوار وتبادل للمصالح ويسودها التفاهم والتنسيق المستمر حيال الازمات بالمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وطلب الرئيس يوسف من سيالة نقل تحياته لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ،مؤكدا ان اعلان نيامي يعطي رسالة للعالم بأن هناك عمل مشترك بين الدول الاربع المتجاورة ،مشيرا الى ان ذلك يعد تجسيدا لارادة قوية للعمل المشترك ولتحقيق الاستقرار في المنطقة .

واكد الرئيس يوسف ان هناك ارادة قوية واكيدة لتنفيذ اعلان نيامي بما يحقق الامن والاستقرار والطمأنينة لشعوب الدول الاربعة المتجاورة وللمنطقة بصفة عامة .

(وال)