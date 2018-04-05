النشرة العلمية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية .





طرابلس 5 ابريل 2018 ( وال) - = صوت فرقعة الأصابع.



* باريس- درس باحثون فرنسيون وأمريكيون أسوأ عادة لدى الإنسان ألا وهي

صوت فرقعة الأصابع.

وقال الباحثون في تقريرهم : إن "صوت فرقعة الأصابع يمكن تفسيره بثلاث

معادلات رياضية".

- ( الصوت يعود إلى ضغط على الفقاعات الهوائية داخل تجويف مفصل

الإصبع".

وقام طالب العلوم باحدى الجامعات الفرنسية( فينيث شاندران) الذي كان

يفرقع أصابعه داخل محاضرة بإجراء أبحاث مشتركة مع أستاذه المحاضر في

جامعة العلوم التطبيقية ( عبد بركات )بشأن أصوات فرقعة الأصابع ، وأكدوا

أن فرقعة الأصابع الصادرة من مفاصل الأصابع وعظمة اليد نتيجة موجات صوتية

يمكن التنبؤ فيها حسابياً، وأن بعض الناس غير قادرين على فرقعة أصابعهم،

لأن هناك مساحة كبيرة بين العظام في المفاصل، والضغط في السائل لا ينخفض

بدرجة كافية لإصدار الصوت الناتج عن فرقعة الأصابع.

= دراسة علمية تفيذ انعدام المساواة الاقتصادية بين البشر.

* برلين- أشارت دراسةٌ جديدة نشرتها دورية "نيتشر هيومان بيهيفيور"

إلى أنه يمكن وضع الانسان بشكل عام في ثلاثة تصنيفات اعتمادًا على ردود

أفعالهم إزاء انعدام المساواة الاقتصادية. ف 60 بالمئة من الناس

اجتماعيون، أي أنهم يفضلون أن توزَّع الموارد على الجميع بالتساوي،

وثلاثون في المئة يتَّسِمون بالفردية . وعشرة في المئة تقريبًا

تنافُسِيُّون، إذ إن العائد الأهم لديهم هو أن يحصلوا على أكثر مما يحصل

عليه غيرُهم من الناس.

= حل لغز الأصل الكوني للكربون.

* هولندا- أكد بحاث وخبراء أن الكربون به ما يقرب من 18% من وزن جسم

الإنسان. ويُعد هذا العنصر البسيط أساس الحياة، ويوجد بكمية كبيرة في

صخور كوكب الأرض وغلافه الجوي ومحيطاته.

= دراسة علمية تشير إلى أن خفض السعرات الحرارية في النظام الغذائي

يبطء أعراض الشيخوخة .* نيويورك - كشف فريق من الباحثين الأمريكيين أن خفض السعرات الحرارية في

النظام الغذائي للإنسان بمعدل 15% لمدة عامين يبطئ أعراض الشيخوخة لدى

الانسان ، ويحميه من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر. = إنجاب المرأة للأطفال يضيف أحد عشر عامًا إلى عمر الخلايا لديها.

* نيويورك - أوضحت دراسة علمية حديثة في امريكا : أن إنجاب المرأة

للأطفال يضيف لها أحد عشر عامًا إلى عمر الخلايا لديها، مقارنةً بأقرانها

اللاتي لم ينجبن أطفالا على الإطلاق.

حيث جاء في مسح للحمض النووي ( د. ن .أ )

تم جمعه من قرابة 2000 امرأة في سن الإنجاب بالولايات المتحدة الأمريكية

أن أولئك النساء اللاتي وضعن أطفالا قد أظهرن دليلا على وجود علامات

وراثية معدلة، وأكدت الدراسة أن إنجاب المرأة للأطفال يزيد من عمر

الخلايا لديها.

= النهم يتحكم في اختيارات الشخص الغذائية.

* نيويورك- توصل فريق من الباحثين الأمريكيين في مجال علم الأعصاب إلى أن

شعور الشخص بالنهم تجاه غذاء معين غير صحي يغلب "أحيانًا" على تفكيره

والتزامه بنظام غذائي متوازن، ويدفعه لدفع أموال إضافية وتناول كميات

أكبر مما يشتهيه من الطعام .

وأشارت الدراسة إلى تنامي اهتمام عدة قطاعات -كالتسويق وعلم النفس

والاقتصاد والطب- بفهم الحالات النفسية والاحتياجات الفسيولوجية التي

تؤثر في سلوكيات المستهلكين. فضلاً عن الاهتمام بالنهم، والذي كان لفترة

طويلة يُصنف كحالة ذهنية تُسهِم في حدوث الإدمان.

= اكتشاف علمي في ابتكار بطاريات بإمكانيات فائقة،

* لندن - فريق من الباحثين بجامعتي "سري" و"بريستول" البريطانيتين،

بالتعاون مع شركة "سوبرداي إليكتريك" نجح في تطوير مواد بوليميرية جديدة

للمكثفات الفائقة، لها خواص كهربائية أفضل بمقدار 1000 إلى 10000 مرة من

تلك المستخدمة حاليًّا. الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها في صناعة

بطاريات ذات خصائص فائقة، ستهدد البطاريات الحالية.



= تقنية للتخلُّص من النفايات البلاستيكية المتناهية الصغرز.

* لندن- دراسة جديدة تشير إلى تقنية حديثة يمكنها تفكيك البلاستيك لان

البلاستيك لا يتحلل مطلقًا بشكل كامل في الطبيعة، بل يتكسر إلى أجزاء

أصغر وأدق، وهكذا .. والعلم بدأ أولى خطواته للتغلب على هذه المشكلة؛ إذ تمكن فريق من العلماء

بجامعة واريك بالمملكة المتحدة من ابتكار طريقة جديدة لاكتشاف النفايات

البلاستيكية الدقيقة بالبحار والمحيطات.



= تقنية لاستخلاص وقود الهيدروجين.

* فلوريدا - تمكن فريق من الباحثين بجامعة فلوريدا الوسطى الأمريكية من

استحداث طريقة جديدة لتوليد وقود هيدروجيني من مياه البحر, وتُعَدُّ

الطريقة الجديدة أقلَّ كلفة وأكثر كفاءة من الطرق المستخدمة حاليًّا،

الأمر الذي قد يؤدي إلى طفرة في إنتاج الوقود الهيدروجيني، خاصةً أن غاز

الهيدروجين من المركبات الغنية بالطاقة، كما أنه من أكثر العناصر

توافُرًا في الطبيعة؛ إذ يوجَد في الماء والمركبات العضوية

والهيدروكربونية.

= صمغ النحل يتغلب على البكتيريا الشرسة.

* باريس- دراسة حديثة اجراها العلماء على المواد الطبيعية من انتاج

المخلوقة العجيبة (النحلة ) فصمغ النحل له تأثير كبير على البكتيريا

فصمغ النحل الذي يتكون من شموع،به نسبة كبيرة من المواد الحمضية، استخدم

قديمًا في الطب الشعبي.

= خلايا شمسية عمودية ترفع الكفاءة 20 ضعفًا.

* نيويورك- باحثون في صناعة الخلايا الشمسية : أكدوا أن الارتفاع للخلايا

الشمسية يجعلها أقرب من الشمس والاستفادة من الأشعة الشمسية في لحظات

الصباح الأولى وفي آخر لحظات النهار.

وأن أفضل وضعية للخلايا هي عن طريق استخدام برامج حاسوب مختلفة تحاكي

وضعيات وزوايا مختلفة .

كما تم صناعة ثلاثة نماذج بتصاميم تختلف فيما بينها ثبتت على سطح

مبنى وتمت دراسة كفاءتها على مدار عدة شهور,واتفقت جميعًا في زيادة في

الكفاءة على الخلايا الثابتة المثبتة على الأسطح بالطريقة التقليدية.

= فطر عيش الغراب علاج للاكتئاب.

* اكسفورد- دراسة علمية اجريت على 12 شخصا،أفادت أن فطر عيش الغراب لها

نتائج جيدة في علاج مرضى الاكتئاب .

وقالت الدراسة إن 8 مرضي توقفوا عن الاحساس بالاكتئاب بعد التجربة

التي نتجت عن تعاطي فطر عيش الغراب لمدة 3 أشهر .

= الزنجبيل للتخلص من الغثيان لدى الحوامل.

* لندن- ذكرت بريطانية حديثة لأمراض النساء أكدت أن تناول مشروب

الزنجبيل يساهم في تخلص الحوامل من الشعور بالغثيان والتقيؤ خلال فترة

الحمل.

واشارت الدراسة إن هذه العلاجات توفر بدائل للراغبات في تجنب تناول أدوية

طبية"، والزنجبيل يمكن أن يوفر بعض الراحة للحوامل، وعلى الأخص بسكويت

الزنجبيل.



( وال )

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