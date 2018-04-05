لجنة نقل اختصاصات الإدارة المحلية تناقش لجنة الخبراء في تقريرها النهائي بشأن التصور النهائي لهيكلة البلديات.





طرابلس 5 أبريل 2018( وال ) - ناقشت اللجنة العليا لنقل اختصاصات

الإدارة المحلية، برئاسة الدكتور " محمد عماري زايد "، عضو المجلس

الرئاسي، وزير شؤون المجالس المتخصصة، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس

التقرير النهائي الصادر عن لجنة الخبراء القطاعية التابعة لها، والذي

انتهت به المرحلة الأولى من خطة اللجنة العليا.

وقدم التقرير مقترحات حول التصور النهائي لهيكلة البلديات، ونتيجة عمل

فرق اللجنة القطاعية مع الوزارات لنقل الاختصاصات الواردة بالخطة

العاجلة، وكذلك الآلية العملية للتنفيذ، والإطار الزمني لذلك.

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