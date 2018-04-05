روسيا تطرد دبلوماسيا بلجيكيا.





بروكسل -5 ابريل 2018 (وال) - طردت السلطات الروسية دبلوماسي بلجيكي من

البعثة الدبلوماسية المعتمدة في موسكو، في رد على إجراء مماثل قامت به

الحكومة البلجيكية في 27 مارس الماضي.

وكانت السلطات الروسية المختصة قد أبلغت قرارها هذا للقائم بالأعمال

البلجيكي في موسكو، وذلك بسبب غياب السفير جان أرتير ريغيبو.

ويأتي هذا الإجراء، الذي أكدته وزارة الخارجية البلجيكية اليوم، في إطار

"الحرب الدبلوماسية" بين الغرب وموسكو على خلفية محاولة تسميم العميل

المزدوج السابق سيرغي سكريبل وابنته في ساليسبري البريطانية بداية الشهر

الماضي.

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