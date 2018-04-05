روسيا تطرد دبلوماسيا بلجيكيا.الخميس ، 05-04-2018 - 10:04:00



بروكسل -5 ابريل 2018 (وال) - طردت السلطات الروسية دبلوماسي بلجيكي من
البعثة الدبلوماسية المعتمدة في موسكو، في رد على إجراء مماثل قامت به
الحكومة البلجيكية في 27 مارس الماضي.
وكانت السلطات الروسية المختصة قد أبلغت قرارها هذا للقائم بالأعمال
البلجيكي في موسكو، وذلك بسبب غياب السفير جان أرتير ريغيبو.
ويأتي هذا الإجراء، الذي أكدته وزارة الخارجية البلجيكية اليوم، في إطار
"الحرب الدبلوماسية" بين الغرب وموسكو على خلفية محاولة تسميم العميل
المزدوج السابق سيرغي سكريبل وابنته في ساليسبري البريطانية بداية الشهر
الماضي.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا