قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من جنين.





جنين 5- ابريل-2018 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الخميس، ثلاثة شبان من مدينة جنين، ومخيمها، ومن قرية دير أبو ضعيف

شرقا.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سالم أبو بكر بعد

اقتحام مدينة جنين ومداهمة عمارة سكنية في حي البساتين، وخلع أبوابها

وبوابة منزل المعتقل، كما تم تفجير أبواب منازل ثلاثة مواطنين أخضعاع

مالكها للتحقيق بعد تفتيش منازلهم.

وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد طلال جلامنة من منزل

ذويه، فيما اعتقلت الشاب محمد ضافي عواد بعد اقتحام منزله في قرية دير

أبو ضعيف.

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